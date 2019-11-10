7 رسائل تقدير وعرفان من نجوم الوسط الفني لأشرف زكي



عمرو يوسف

ونشر الفنان عمرو يوسف منشور علي إنسجرام قائلاً: "دكتور أشرف زكي، الرجل الذي لا ينام.. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده.. مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير، الحقيقة سند وضهر موجود لأي حد في أي وقت، مش بس وقفته مع" هيثم أحمد ذكي" بس وقفته مع أي حد محتاجله 24 ساعة، شكرًا يا حبيبنا".





حسن الرداد

وكتب الرداد، عبر حسابه قائلًا: "الأستاذ المحترم الدكتور أشرف زكي مش عارف أشكر حضرتك إزاي علي جدعنتك ومواقفك الإنسانية الصادقة مع كل الفنانين علي مدار سنين طويلة، أنا شاهد علي كتير قوي منها وآخرهم المغفور له بإذن الله هيثم أحمد زكي، كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق مش عشان منصبك كنقيب لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لينا كلنا، حقيقي أنا فخور إني انتمى لنقابة حضرتك نقيبها وفخور اني أعرف حضرتك وإنك استاذي، ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة، شكراً أستاذي العزيز".



دنيا سمير غانم

وكتبت من جانبها رسالة طويلة علي حسابها على إنستجرام قائلة: "أنا بشكر حضرتك جداً، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جداً كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة وهي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير أو صغير، أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك علي مجهودك وإخلاصك وأنا حقيقي فخورة بحضرتك ومتأكدة من ده احساس كل زملائي، شكراً جداً".



وفاء عامر

ووجهت وفاء عامر، كذلك رسالة شكر للفنان أشرف زكي من خلال منشور علي صفحتها على فيسبوك قائلة: "شكرًا دكتور أشرف زكي الأب قبل أن يكون نقيباً للفنانين علي ما فعله مع هيثم أحمد زكي".





محمد رمضان

ونشر محمد رمضان، صورته مع الفنان أشرف زكي بعد عزاء صديقه النجم هيثم زكي، قال خلاله: "كان لابد أن أشكر نقيبنا الدكتور أشرف ذكي علي وقوفه دائمًا في الصفوف الأولى في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابتنا (نقابة المهن التمثيلية) شكراً أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون.



إنچي خطاب

وقالت إنجي خطاب: "عمري ما حسيت إنك نقيبي بس أو أستاذي اللي درست واتخرجت علي ايده بس أكتر حاجه بحبها إنك أبويا وسندي وضهري لما أبويا مات أول واحد كان في ضهري إنت، مسبتنيش في أي حاجه لحد دلوقتى، لما احتاجلك دائماً الاقيك، ومش أنا بس كل النقابين والفنانين بيحسو نفس احساسي، أنا مبخفش من حاجه عشان انت موجود في ضهري، الأب الإنسان قبل الأستاذ النقيب لك كل الحب والإحترام، احنا محظوظين بيك كل الناس بتحسدنا عليك ربنا يخليك لينا يارب ويعلي مقامك أكتر وأكتر".





إيمي طلعت زكريا

و علقت ابنة الراحل طلعت زكريا" قائلة: الراجل شغال دينامو بجد ربنا يجازيك خير على كل حاجة حلوة بتعملها مش بتلحق ترتاح كل يوم تفقد حد عزيز وعارفة أنك مقصرتش ولا بتقصر وكنت صاحب وعشرة عمر ودراسة ومعهد مع بابا مش علشان كده بس أنت فعلًا إنسان خلوق يادكتور ويابخت نقابتنا بيك مفيش كبير أو صغير أحتاجه وملقهوش وربنا يحفظك يارب كلمة فىحب أشرف زكي".













وجه عدد من الفنانين خالص التحية والتقدير للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لموقفه الشهم والنبيل مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حيث أنه تسلم حثته من مشرحة زينهم لمكتب الصحة بزينهم بسبب تأخر عائلته لإنهاء إجراءات تصريح دفنه سريعًا.