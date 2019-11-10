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صراع إنجليزي على ضم نجم ريال مدريد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:50 ص
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جيمس رودريجيز وجارث بيل
جيمس رودريجيز وجارث بيل
حسام مجدي
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اشتعل مؤخرا صراع إنجليزي قوي على التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يوافق على رحيل نجمه

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق أنه يمكنه الرحيل عن صفوف النادي في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة ريال مدريد في رحيل رودريجيز جاءت بناءا على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الذي ينوي الاعتماد على فرانشيسكو إيسكو ويرغب في تفريغ القائمة قليلا.

أندية الدوري الإنجليزي تضع عينها على خاميس

وأكدت الصحيفة أن هناك صراع بين أندية الدوري الإنجليزي على التعاقد مع خاميس رودريجيز في الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال وتشيلسي.

اهتمام إيطالي بضم رودريجيز

كما ذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام إيطالي بالتعاقد مع رودريجيز خلال فترة انتقالات يناير القادمة من جانب نادي يوفنتوس.

خطة جديده من زيدان

وكشفت الصحيفة أيضا أن زيدان يفكر في استغلال رودريجيز في صفقة تبادليه مع نادي مانشستر يونايتد تقضي بحصول اليونايتد على خاميس مقابل حصول ريال مدريد على الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

مشاركات رودريجيز مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك خاميس رودريجيز في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

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