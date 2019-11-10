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تعرف على عدد مشاهدات "حبيبي يا ليل" للمطرب أبو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:56 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "حبيبي يا ليل" للمطرب أبو، عدد مشاهدات قياسي منذ طرحها في 21 أكتوبر الماضي. 

وتجاوزت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من17,237,515 مشاهدة.

تعليقات الجمهور
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية "حبيبي يا ليل"، وعبر النشطاء عن إعجابهم الشديد بالأغنية، ومكان تصويرها، الذي وصفوه بالجديد والمبتكر، وجاءت التعليقات إيجابية حول ألحان وأداء المطرب أبو.

أغنية "حبيبي يا ليل" من ألحان وأداء المطرب أبو، والتوزيع الموسيقى لروبرت كمال، والفيديو كليب من إخراج مريم أبو عوف، والأغنية والفيديو كليب من إنتاج شركة "غاما ميوزيك" للإنتاج الفني، وهو التعاون الثاني بين الشركة وأبو.

تصوير الفيديو كليب بأكاديمية الفنون
تم تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية "حبيبي يا ليل"، في أكاديمية الفنون بالهرم، داخل قاعة الموسيقار الراحل سيد درويش، بمشاركة الفنانة تارا عماد، وشارك في الفيديو كليب مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه، واستغرقت مدة تصوير الفيديو كليب يومين، بحسب تصريح للفنان أبو.

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مشاهدات حبيبي يا ليل اغنية ابو

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