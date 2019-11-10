عاجل.. حريق هائل بمنطقة هوليوود

شب حريق هائل بغابات في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا، على مساحتة 3 أفدنة بالقرب من أماكن سياحية في لوس أنجليس، مثل استديوهات يونيفرسال ومتنزة جريفيث.





ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق، في لوس أنجليس، برايان هامفري، قوله: "يكافح رجال الإطفاء بنشاط حرائق الغابات المتوسطة والكثيفة"، مضيفًا أنه لم تقع إصابات أو أضرار في المباني كما لم تحدث عمليات إجلاء.



