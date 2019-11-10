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عاجل.. حريق هائل بمنطقة هوليوود
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:45 ص
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شب حريق هائل بغابات في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا، على مساحتة 3 أفدنة بالقرب من أماكن سياحية في لوس أنجليس، مثل استديوهات يونيفرسال ومتنزة جريفيث.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق، في لوس أنجليس، برايان هامفري، قوله: "يكافح رجال الإطفاء بنشاط حرائق الغابات المتوسطة والكثيفة"، مضيفًا أنه لم تقع إصابات أو أضرار في المباني كما لم تحدث عمليات إجلاء.
وفي السياق ذاته، نشر زوار المتنزة، عبر موقع "تويتر"، صورا تظهر تصاعد ألسنة الدخان، وكتب أحدهم أن النيران أصبحت "الأكثر جذبا للناس عند استوديوهات يونيفرسال في الوقت الحالي".
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