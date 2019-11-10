غداً.. فايلر يُملي على محسن صالح إحتياجات الأهلي في يناير

يناقش غداً الإثنين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط ، في مقر النادي بالجزيرة، متطلبات الفريق خلال الفترة المقبلة.





ومن المتوقع أن يناقش صالح مع فايلر، إحتيجات الفريق في الفترة المقبلة وخاصة على مستوي صفقات الشتاء، وذلك بعد عودة فايلر إلى مصر عقب سفره إلى سويسرا الثلاثاء الماضي، عقب نهاية معسكر الإمارات.





وتوجه فايلر إلي سويسرا من أجل قضاء إجازة أسرية مستغلًا فترة توقف الدوري، الحالية، خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ تعاقده مع الاهلي في بداية سبتمبر الماضي.





وفي نفس السياق عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وذلك من أجل الوقوف على أخر متطلبات الفريق، خلال الفترة المقبلة.





فيما جاء خلال الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة، ومن المفترض أن يتم عرضه على الجمعية العمومية، خلال اجتماعها السنوي المحدد يومي 22، 23 نوفمبر الجاري وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها اللجنة لتطوير قطاع كرة القدم، وتدعيمه في بداية الموسم.



