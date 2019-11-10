مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإجليزي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الـ12”

مانشستر يونايتد x برايتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





وولفرهامبتون x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 12.





ليفربول x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ13”

ريال مايوركا x فياريال، تقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





أتلتيك بيلباو x ليفانتي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.





أتلتيكو مدريد x إسبانيول، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





خيتافي x أوساسونا، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ريال بيتيس x إشبيلية، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ12”

كالياري x فيورنتينا، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





أودينيزي x سبال، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





لاتسيو x ليتشي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





سامبدوريا x أتالانتا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





بارما x روما، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





يوفنتوس x ميلان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، و

تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ11"

مونشنجلادباخ x فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





فولفسبورج x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ13”

رين x إميان، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.





نانت x سانت إيتيان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





مارسيليا x ليون، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الوداد البيضاوي x نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة السابعة"

سليمان الرياضي x الصفاقسي، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الملعب التونسي x الترجي، حيث تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.