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تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة كبري في صفقة الموسم للأهلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
الفجر الرياضي
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أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على استعداده ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير المقبل لفريق الأهلي المصري ، وأن الأمر يتوقف على مجلس ادارة النادي الأهلي. 

 وقال المستشار السعودي لبعض جماهير القلعة الحمراء عن إمكانية ضم كهربا للأهلي قائلاً: "إذا وافق مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الصفقة سأضمه في دقيقتين (مسافة السكة)، كان ذلك خلال  مقطع فيديو مع وفد من مشجعي النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وشهدت الفترة الأخيرة شد وجذب في ملف انتقتال كهربا الى الأهلي في يناير القادم ، وذلك بعد دخوله في أزمات مع ناديه السابق الزمالك، وعدم اعترافه بالعقد الذي وقعه للفريق الأبيض لعدم توثيقه باتحاد الكرة، ووقع كهربا على عقود انتقاله لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قبل 3 أشهر وشارك مع الفريق قبل أن يرتبط اسمه بالرحيل للأهلي بينما تقدم الزمالك بشكوى رسمية للمطالبة بإيقافه.

 وتفائل الجماهير الحمراء بالمصالحة التي تمت بين آل الشيخ و محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الزيارة التي قام بها مالك نادي ألميريا في منزل الأخير، لحسم العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها التعاقد مع كهربا والبدء في بناء استاد النادي الاهلي.

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محمود كهربا كهربا الأهلي صفقات الاهلي تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب الميريا الاسباني السعودية الخطيب الاهلي

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