صدمة في الأهلي بسبب إصابة نجمه

صدم نجم الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد تجدد إصابته مرة أخرى.



وداهمت الإصابة محمود متولي مدافع الأهلي مرة أخرى وسيخضع لبرنامج علاجي جديد سيبعده عن المستطيل الأخضر لمدة خمس أسابيع قادمة على أقل ت قدير.



وأكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن متولي عانى من إصابة في تمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في لقاء الزمالك في كأس السوبر المصري في سبتمبر الماضي وخضع لبرنامج علاجي.



وكان محمود متولي قد انضم للأهلي مطلع هذا الموسم قادمًا من الإسماعيلي.



ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الإثنين عقب حصوله على راحة لمدة أربع أيام عقب العودة من معسكر الإمارات.



ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الجونة يوم 25 نوفمبر الحالي في بطولة الدوري المصري ثم مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من نفس الشهر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي أعلن في يوليو الماضي عن التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي بداية من الموسم الجديد.