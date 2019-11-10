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باريس سان جيرمان يرفض رحيل نجم الفريق

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
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لاعبي باريس سان جيرمان
لاعبي باريس سان جيرمان
علاء خليف
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقفه من التخلي عن خدمات لاعب الفريق كيليان مبابي، والذي يحظي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبري وفي مقدمتها نادي ريال مدريد والذي أبدي استعداده في تقديم كل الإغراءات المتاحة لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فاجئ الجميع بتصريحات أعلن فيها رغبة المهاجم كيليان مبابي في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان والإنضمام لنادي ريال مدريد الاسباني في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولي النادي الباريسي كثيرًا.

ووفقًا لتقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قرر الإبقاء على "مبابي" في صفوف النادي الباريسي ورفض رحيله مهما كانت الإغراءات المقدمة من ريال مدريد للحصول على خدماته.

رفض نادي باريس سان جيرمان التخلي عن "مبابي" يضع نادي ريال مدريد في مأزق حقيقي حيث سيضطر النادي الملكي لانتظار انتهاء عقد اللاعب مع النادي الباريسي بعد 3 أعوام للتعاقد معه بشكل رسمي حال فشله في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس للموافقة على رحيل اللاعب.

وكان نادي ريال مدريد دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي لضم "مبابي" ولكن رفضت إدارة النادي الباريسي التخلي عن خدمات اللاعب في ظل رغبة ناصر الخليفي رئيس النادي في المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

ويعد مبابي من العناصر الرئيسية ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعول عليه جماهير باريس كثيرًا في قيادة الفريق للأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

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