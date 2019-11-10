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تردد قناة الزمالك الجديد على "نايل سات" وموعد انطلاقها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
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شعار الزمالك
شعار الزمالك
السيد علي
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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، عن موعد تردد قناة الزمالك الجديدة والمقرر إنطلاقها خلال أيام قليلة. 

وأكد المجلس أن إنشاء تلك القناة يعد خطوة إيجابية في تاريخ النادي بعد أن فشلت الإدارات السابقة من تأسيسها.

وأشار مجلس الزمالك أن القناة ستكون منبر لكل زملكاوي وإنها تعبر عن جميع الجماهير وأعضاء النادي، مشددين أن القناة سوف تنال إعجاب كافة الجماهير البيضاء نظرا للبرامج القيمة التي تقدم عليها.

وأكمل أن من المقرر تواجد الكثير من الإعلاميين والصحفيين الذين لديهم خبرة كبيرة في المجال الرياضي بعد أن تم الاتفاق معهم خلال الفترة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك عن بدء البث الرسمي الخاص بالقناة  يوم 16 نوفمبر الجاري، بشكل مستمر ودون إنقطاع، لتبدأ رحلة القناة في القطاع الإعلامي المصري.

فيما سيتم الكشف عن البرامج التي ستظهر على القناة، وموعدها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع المعدين والوكلاء الإعلانيين، لتكون بذلك أول قناة متخصصة في أخبار القلعة البيضاء، في مصر والشرق الأوسط.

فيما يلي تردد قناة الزمالك 

   القمر   الترددالاستقطاب     معامل تصحيح الخطأمعدل الترميز التشفير 
نايل سات 112019   أفقي                 5/627500مفتوحة 


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