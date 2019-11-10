مني زكي تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة









وعلقت قائلة: "ايه رأيكم في الميك أب الجديد والأحمر عليا".





تعليق الجمهور

ونالت تلك الصورة إعجاب الكثير من الجماهير وتلقت" مني "تعليقات منها "بحبك جداً، تحفة عليكي يا قمر، الأحمر عليكي يجنن، طول عمرك وأنتي أميرة ومنورة جداً، رائعة دمتي بصحة وعافية دائماً".



"العنكبوت"

ومن ناحية أخرى أوشكت "مني" علي الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم العنكبوت مع الفنان"أحمد السقا" والذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة





آخر أعمالها

كما أن آخر عمل شاركت بيه" مني " هو فيلم 30 سنة لعام 2006 ويشارك في بطولته كل من شريف منير، نور، نيرڤت أمين، رجاأ الجداوي وصلاح عبدالله وهذا الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.













نشرت النجمة مني زكي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي "إنستجرام". ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.