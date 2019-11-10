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مبابي يثير الفنتة داخل جدران ريال مدريد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
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مبابي_لاعب_باريس_سان_جير_مان
مبابي_لاعب_باريس_سان_جير_مان
علاء خليف
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تسبب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في توتر العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، بعد تصريحات الأخير حول رغبة لاعب باريس في الإنتقال لصفوف النادي المدريدي الصيف المقبل.


ويعتبر التعاقد مع كيليان مبابي حلم بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، حيث يسعي "بيريز" منذ فترة طويلة لحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان وضمه لكتيبة الميرينجي بشكل رسمي، حيث يري فيه مستقبل النادي المدريدي، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي.


ويري فلورنتينو بيريز أن تصريحات "زيدان" بخصوص رغبة "مبابي" في الإنتقال إلي ريال مدريد قد تتسبب في إفساد الصفقة، وتدفع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان للتعنت في مفاوضاتهم مع النادي الملكي، وقد يضعون العقبات أمام إدارة الريال حتي يحتفظون بخدمات المهاجم الشاب.


وذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يخطط للإبقاء علي "مبابي" داخل صفوف الفريق وعدم الموافقة على رحيله خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تصريحات زيدان بخصوص التعاقد مع اللاعب، وتفكر إدارة النادي الباريسي في توقيع عقدًا جديدًا مع اللاعب لتحصينه من إغراءات النادي الملكي في الفترة القادمة.


ويعول ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على "مبابي" كثيرًا للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.


علي الجانب الآخر يرفض فلورنتينو بيريز الاستسلام في المفاوضات لضم "مبابي" ويخطط لمحاولة اقناع اللاعب برفض التجديد مع باريس سان جيرمان للضغط على إدارة النادي الباريسي للموافقة على رحيله الصيف المقبل.


يذكر أن ريال مدريد حاول التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن رفض مسؤولي باريس سان جيرمان التفريط في اللاعب مما حال دون إنتقاله للنادي الملكي.
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