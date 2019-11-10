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كورة لايف MATCH DAY مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
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الفجر الرياضي
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يخوض نادى ليفربول مواجهة قوية عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي وذلك في إطار الجولة الثانية عشر ، اليوم الاحد مباراة قوية للغاية بين الفريقين ، وتاتي أهمية المباراة لتنافس الفريقين على الصدارة للبريميرليج ، حيث يتصدر الريدز الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة ، فاز 10 لقاءات ، وتعادل لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف ، وذلك على ملعب أنفيلد ، مباراة مهمة بالنسبة لليفر ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليبقي على صدارة الدوري حتي يبتعد بالصدارة ب9 نقاط كاملةً.
ليفربول ومانشستر سيتي
و يدخل السيتي اللقاء ولا بديل عن من أجل رفع رصيده والأقتراب من الصدارة، يأتي نادى مانشستر سيتي في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة ، حقق الأنتصار في ثمانية مباريات ، وتعادل لقاء أمام توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدفين ، وتلقي هزيمتان ، من فريق نورويتش سيتي بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وهزيمة أخري من وولفرهامبتون بهدفين دون رد ، ويطمح اليوم أمام نادى ليفربول في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار ويواجه فريق كبير بحجم نادى ليفربول وأنه متصدراً للبريميرليج.
موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي
تقام المباراة اليوم على ملعب أنفيلد ، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ، سوف تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.
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