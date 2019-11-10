كورة لايف MATCH DAY مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم

يخوض نادى ليفربول مواجهة قوية عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي وذلك في إطار الجولة الثانية عشر ، اليوم الاحد مباراة قوية للغاية بين الفريقين ، وتاتي أهمية المباراة لتنافس الفريقين على الصدارة للبريميرليج ، حيث يتصدر الريدز الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة ، فاز 10 لقاءات ، وتعادل لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف ، وذلك على ملعب أنفيلد ، مباراة مهمة بالنسبة لليفر ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليبقي على صدارة الدوري حتي يبتعد بالصدارة ب9 نقاط كاملةً.

يخوض نادى ليفربول مواجهة قوية عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي وذلك في إطار الجولة الثانية عشر ، اليوم الاحد مباراة قوية للغاية بين الفريقين ، وتاتي أهمية المباراة لتنافس الفريقين على الصدارة للبريميرليج ، حيث يتصدر الريدز الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة ، فاز 10 لقاءات ، وتعادل لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدف ، وذلك على ملعب أنفيلد ، مباراة مهمة بالنسبة لليفر ، ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليبقي على صدارة الدوري حتي يبتعد بالصدارة ب9 نقاط كاملةً.