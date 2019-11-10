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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد 10/11/2019 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:24 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
محمد الصو
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يستعد ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد الإسباني، لاستضافة مباراة الفريق ضد إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني.

ويسعى الأرجنتيني سيموني المدير الفني لفريق العاصمة الأسبانية، لحصد النقاط الثلاث والاقتراب من الملتحقين بركب المتصدرين على جدول ترتيب الليجا.

وحقق برشلونة فوزا على منافسه سيلتا فيجو، فيما فاز ريال مدريد على إيبار، لحساب نفس الجولة ويصعدا سويا على صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد إسبانيول بالليجا

وتقام مباراة أتليتكو مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة جمعهما من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، والهزيمة في مباراة وحيدة، فيما يتواجد إسبانيول في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والهزيمة في 8 مواجهات.

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اليوم السبت الزمالك الدوري الإسباني الاهلي إسبانيول أتلتيكو مدريد

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