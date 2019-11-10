عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما





وعلق على الصورة قائلًا: "النهاردة وأنا قاعد في العزاء كذا مرة أحس إن في حاجة غلط، وكل شوية أبص في وشوش الناس اللي داخله وكأني مستني أشوف هيثم وانسي تمامًا إن اللي أنا قاعد فيه ده عزاه وانسي إنه سبقني وراح للحبايب".



وأضاف: "رغم اننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدًا، يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا في حاجات قديمة وجديدة، حاجات في الشغل، حاجات بتفرحنا وحاجات بتزعلنا حتي لو كانت تافهه واتريقنا علي روحنا وحاجات عن أهلنا خصوصا أبهاتنا أو يمكن أتكلمنا في حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياة، مش عارف".





وتابع: "شهر 11 بالنسبة لي من الأشهر الصعبة عليا أوي، وفي عز ما أنا بحاول تأهيل نفسي لإستقبال 12 يوم نوفمبر اللي هو يوم سنوية أبويا، حصل موضوع هيثم يوم 7 نوفمبر اللهم لا اعتراض، الحمدلله علي كل حال، الله يرحم أبويا وأبوك ويرحمك يا هيثم يا أخويا ويجمعنا ببعض علي خير .





واختتم منشوره قائلًا : "اللهم أغفر لنا وارحمنا واهدينا اليك ولا تردنا إليك وأنت راضى عما يارب العالمين (اسألكم الفاتحة لأبويا وللأستاذ أحمد ذكي ولأخويا هيثم أحمد ذكي ولكل من رحلوا عنا) رحم الله امرؤ كان وسيظل رمزاً من رموز الفن".





نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز" منذ قليل صورة تجمع والده مع الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة.