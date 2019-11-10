ليفربول ضد السيتي.. تعرف على إحصائيات الفريقين فى البريميرليج

يستضيف اليوم الأحد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





تعرف علي أرقام ليفربول ضد مان سيتي في البريميرليج





يعد مانشستر سيتي هو اكثر فريق تهديفي هذا الموسم بالبريميرليج برصيد 34 هدف ولم يفشل بالتسجيل سوى بمباراة واحدة فقط من اخر 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ‏تعرض مانشستر سيتي لهزيمتين حتى الآن بالدوري بأول 12 جولة ولايوجد فريق دربه بيب جوارديولا طوال مسيرته تعرض لثلاث هزائم بأول 15 جولة من الموسم، ‏كما ان السيتي لم ينجح بالعودة بالنتيجة وقلب تأخره سوى مرتين فقط منذ العام الماضي كان اخرها على ساوثهامبتون الجولة الماضية بنتيجة 2-1.





تعرف علي آخر 5 مواجهات بين ليفربول ضد مان سيتي





4/8/2019: ليفربول 1-1 السيتي

3/1/2019: السيتي 2-1 ليفربول

7/10/2018: ليفربول 0-0 السيتي

10/4/2018: السيتي 1-2 ليفربول

4/4/2018: ليفربول 3-0 السيتي





وكانت ‏️ اخر مواجهة بين الفريقين في اغسطس وتعادل الفريقان بهدف لمثله قبل ان يفوز السيتي بركلات الترجيح بكأس الدرع الخيرية، وكان اكبر فوز بتاريخ مواجهات الفريقين حقق ليفربول الفوز 6-0 علي المان سيتي على ملعب انفيلد بتاريخ 28 اكتوبر 1995.





تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق مانشستر سيتي سيتي اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويدخل نادي ليفربول المباراة ولديه أفضلية الأرض و الجمهور باحثا عن الثلاث نقاط لتعزيز صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يرغب نادي مانشستر سيتي في الفوز الحصول على الثلاث نقاط ليقترب من المتصدر ليفربول و يقلص فارق النقاط معه الي ثلاث نقاط في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



