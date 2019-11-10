التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالبريميرليج

يلتقي فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب مع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا اليوم الأحد 10 نوفمبر في المباراة التي ستقام على ملعب الانفيلد في مدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





جوارديولا يريد العودة في المنافسة على اللقب :-





يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول ويطمح لتحقيق الفوز من أجل تقليل الفارق بينه وبين الريدز إلى ثلاث نقاط من أجل العودة لمنافسته على لقب البريميرليج هذا الموسم، وعدم الهزيمة لأن الخسارة ستضع السيتي في موقف حرج بالمركز الرابع والابتعاد عن المتصدر بفارق 9 نقاط، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه ليستر سيتي وتشيلسي هذا الموسم في البطولة.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي ضد ليفربول :-





حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - بنجامين ميندي.

خط الوسط : جندوجان - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.





طموح كلوب لتحقيق إنجاز الـ30 عام لجماهير الريدز :-





بينما يعلم جيدا المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أهمية المباراة في تاريخ الريدز من أجل خطوة جديدة لتحقيق لقب البريمرليج والذي غاب عنه ليفربول لمدة ما يقارب الـ30 عام، وهذا ما يعد طموح كل جماهير الفريق خاصة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية وخسارة لقب البريميرليج في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد مانشستر سيتي :-





حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - هندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





وكان قد حقق مانشستر سيتي الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، بينما فاز فريق ليفربول على فريق استون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك.



