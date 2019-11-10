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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
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مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول
أحمد عصام
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يستعد الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي لملاقاة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اليوم الأحد 10 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج :-

وكانت قد بدأت الجولة الثانية عشر يوم الجمعة الماضي بمباراة نوريتش سيتي ضد فريق واتفورد والتي انتهت بفوز على الأخير على ملعب الكناري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ونجح فريق تشيلسي أيضا في افتتاح مباريات يوم السبت في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-0 على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

واكتسح فريق بيرنلي نظيره فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب تيرف مور، وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وهزم فريق إيفرتون منافسه فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأخير.

ليستر سيتي يكتسح أرسنال بثنائية :-

وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن، وكانت آخر المباريات بين فريق ليستر سيتي وارسنال وانتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين نظيفين على ملعب الكينج باور معقل فريق ليستر سيتي.

وستقام غدا مباراتين بالإضافة إلى قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول، حيث سيستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون من أجل تحقيق الثلاث نقاط على ملعب الأولدترافورد، ويحل فريق أستون فيلا ضيفا على فريق ولفرهامبتون.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل قمة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول كالتالي :-

1- ليفربول 31 نقطة.
2- ليستر سيتي 26 نقطة.
3- تشيلسي 26 نقطة.
4- مانشستر سيتي 25 نقطة
5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة.
6- أرسنال 17 نقطة.
7- بورنموث 16 نقطة.
8- برايتون 15 نقطة.
9- بيرنلي 15 نقطة.
10- كريستال بالاس 15 نقطة.
11- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة.
12- توتنهام 14 نقطة.
13- إيفرتون 14 نقطة.
14- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
15- ولفرهامبتون 13 نقطة.
16- وست هام يونايتد 13 نقطة.
17- أستون فيلا 11 نقطة.
18- واتفورد 8 نقاط.
19- سوثامبتون 8 نقاط.
20- نورويتش سيتي 7 نقاط.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر نسختين له مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وكان أيضا قد حقق جميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية.

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