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محمد رمضان يشكر أشرف زكي .. تعرف على السبب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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نشر الفنان محمد رمضان، صورة له برفقة نقيب الفنانين الدكتور أشرف ذكي، عبر حسابه الرسمي بـ"إانستجرام"، وذلك بعد مشاركتهما في عزاء الراحل هيثم أحمد زكي.

وعلق على الصورة قائلاً: "هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد ذكي (رحمة الله عليه) كان لابد أن نشكر نقيبنا الدكتور العزيز أشرف ذكي علي وقوفه دائماً في الصفوف الأولي في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابتنا "نقابة المهن التمثيلية".

وتابع: شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي.

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي
توفي اليوم الفنان "هيثم أحمد ذكي" عن عمر يناهز 35 نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية فقد تم العصور علي جثته بمنزله بالشيخ زايد حيث لاخطت خطيبته تغيبه وعدم رده علي الهاتف فأبلغت الشرطة وذهبت الشرطة الي منزله فوجدته جثة هامدة ثم نقلته الي المستشفى وأثبت الطب الشرعي أن سبب وفاته هبوط حاد بالدورة الدموية الوسط الفني علي رحيله فقد عاش وحيداً ومات وحيداً بعد أن توفي والديه بعد صراع طويل مع مرض السرطان

تصريح نقيب الممثلين
 ويذكر أن "أشرف" صرح بأن الطب الشرعي اشترط تسليم الجثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي لأحد من أقاربه للتوقيع علي الاستلام حيث تواصل مع المحامي العام والذي وافق على تسليمه الجثة.

واضاف زكي الطب الشرعي نفي أي وجود شبه جنائية في موته وأن النيابة أعطتهم تسريح الدفن بعد انتفاء وجود أب شبهة جنائية.


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هيثم احمد زكى هيثم احمد ذكي محمد رمضان فنان اشرف زكي

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