تركي آل الشيخ عن صورته مع نجوم الغناء المصري: "أحلى صحبة"





نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة، له بصحبة عدد من نجوم الغناء المصري من بينهم الفنان عمرو مصطفى وتامر عاشور والشاعران الغنائيان بهاء الدين محمد وتامر حسين.





وعلق آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أحلى صحبة"





آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي

ونشر آل الشيخ، صورة للفنان أحمد حلمي والإعلامي عمرو أديب ومصطفى البنا، من كواليس حفل الفنان عمرو دياب بموسم الرياض.





وأحيا عمرو دياب حفلَا فنيا ناجحًا ضمن موسم الرياض، وسط حضور ضخم جدَا من عشاق الهضبة ومحبيه.





تصريح عمرو دياب قبل الحفل

وصرح الفنان عمرو دياب، إنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".





عمرو دياب يوجه الشكر لآل الشيخ





ولفت "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج " الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن حفلات موسم الرياض كبيرة للغاية، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الذي اتاح له الفرصة للتواجد في حفلات بهذا الكم من الجمهور.





وتابع: "جمهور الرياض كبير جدًا، وأنا سعيد باستقبالهم لي في الرياض، ويارب أكون عند حسن ظنهم"، مضيفًا: "مش بقدر أشوف الجمهور قبل ما أطلع على المسرح، بطلع مرة واحدة".