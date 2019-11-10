أحمد فلوكس عن عزاء أحمد هيثم زكي:"مكانش لوحده"





تفاصيل وفاة الراحل

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية فجر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.







وأضاف: "طبعًا كل الموجودين ولكن الاخوه كانت طاغيه علي حزن محمد ومحمد وكريم وعمر، انتوا بجد رجاله، د اشرف ذكي انت بجد اب لينا، ايهاب فهمي بجد شكرًا".