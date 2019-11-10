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أحمد فلوكس عن عزاء أحمد هيثم زكي:"مكانش لوحده"
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:24 ص
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ريهام كمال
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حرص الفنان أحمد فلوكس، على حضور عزاء الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس الماضي، وأقيم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
وتواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، ومجموعة كبيرة من السياسيين والإعلاميين، واستقبل دكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان إيهاب فهمي، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
تعليق فلوكس
ونشر الفنان أحمد فلوكس منشور بعد حضوره عزاء الفنان الراحل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماي "فيسبوك".
وكتب "فلوكس" في منشوره قائلًا: "النهارده كان عزاء هيثم ذكى، الحقيقه النهارده شوفت ناس كتير زعلانه عليه ولكن كان نفسي يكون موجود علشان يشوف انه مكنش لوحده، يشوف محمد عادل امام ومحمد محمود عبد العزيز وكريم وعمر متولي ازاي كانوا اخواته وبيحبوا يشوف قد ايه كانو تعبانين والحزن ماليهم على فراقه".
وأضاف: "طبعًا كل الموجودين ولكن الاخوه كانت طاغيه علي حزن محمد ومحمد وكريم وعمر، انتوا بجد رجاله، د اشرف ذكي انت بجد اب لينا، ايهاب فهمي بجد شكرًا".
تفاصيل وفاة الراحل
جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية فجر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية فجر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
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