عماد السيد: تعلمت من جنش الهدوء.. وهذا سبب رحيلي عن الزمالك

أعلن عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، عن سبب رحيله من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





وصرح السيد عبر فضائية "أون سبورت": "تعرضت لحملة شرسة بعد مشاركتي أمام بيراميدز في مباراة التعادل بالدور الأول الموسم الماضي، وهذا الأمر كان صعب للغاية".





وواصل حارس زعيم الثغر: "المشاركة في المباريات هي المتعة الحقيقية لأي لاعب، ولا يوجد أي معوض عنها للاعب كرة القدم، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أتخذ قرار الرحيل عن الزمالك، خاصة بعد ضم محمد عواد عقب إصابة محمود جنش وهذا ما عجل برحيلي عن القلعة البيضاء".





وأكمل السيد : "رحلت من الزمالك في البداية الموسم الذي انضم فيه الحضري للنادي من قبل، وهذه الظروف مشايهه لإنضمام عواد".





وأرد ف حارس الزمالك السابق: "تعلمت من زملائي الذين تدربت معهم بداية من عبدالواحد السيد، وأكثر الحراس الذين استفدت منهم فنيًا هو جنش خلال الفترة الماضية، حيث تعلمت منه الهدوء والتركيز في المبارايات".





وتابع حديثه معلقاً على رحيلا عمر صلاح الحارس الثالث في قائمة الزمالك أثناء تارجد السيد في الفريق الأبيض حي قال: "عمر صلاح حارس الزمالك السابق وسموحة الحالي، تعرض لضغوط شديدة ولا يتحملها أحد هو الأخر، كما واجه سوء حظ غريب مع الفارس الأبيض قبل رحيله، ".





واستكمل عماد السيد تصريحاته متحدثاً عن إصابته أمام الداخلية: "في مباراة الداخلية بكأس مصر الموسم الماضي، سألت الحكم محمد الصباحي استكمال لقاء الداخلية بدون قفازات، لكن اجابني بالرفض، وطالب أن يتم استبدالي حفاظًا على من الإصابة بعد خلع في إصبع يدي.





وإختتم حديثه: كان كل ما يهمني في تلك المباراة، هو أن أظل في الملعب وأشارك خوفًا على عمر صلاح من المشاركة في هذا التوقيت من المباراة والتعرض للضغوط وهو مازال لاعبًا صغيرًا".





وفي نفس السياق أشاد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق، بقدرات عماد السيد لاعب الاتحاد السكندري موضحاً أهم ما يميزه في مركز حراسة المرمي.





وقال عبدالواحد السيد في مداخلة عبر فضائية أون سيورت في تواجد عماد السيد ": "من وجهة نظري الشخصية كنت أرى أن يستمر عماد السيد في الزمالك ولكن قدر الله وما شاء فعل وهو متألق حاليًا في الاتحاد السكندري، ويقدم مستوي ممتاز".





وواصل حارس الأبيض الأسبق: "أهم ميزة لديه هي الثبات الإنفعالي والهدوء ، وهو تعرض لكثير من الظلم وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم رفقة الإتحاد السكندري فهو حارس كبير".





وإختتم عبد الواحد تصريحاته: "عماد عندما كان يخطئ لم ترحمه الناس للأسف وتحامل عليه الحميع دون إثتثناء، وكانوا ينتقدونه بشدة ولكني أؤكد أنه حارس جيد جدًا، وإن شاء الله ينضم للمنتخب لأن مركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة في المنتخب ومعدود اسامي حراسها.