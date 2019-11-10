Advertisements
Advertisements
Advertisements

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
Advertisements
كروس
كروس
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف صفقة قوية من غريمه التقليدي نادي برشلونة بالاستعانة بتوني كروس لاعب وسط الفريق.

ريال مدريد يستهدف ضم هافيرتز

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الاستعانة بتوني كروس

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيستعين بتوني كروس لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي نظرا لأنه ألماني مثله ومن الممكن أن يقنعه بالانضمام إلى النادي.

الأندية التي ترغب في ضم كاي هافيرتز

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كاي هافيرتز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي برشلونة ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.

قيمة التعاقد مع كاي هافيرتز

كما ذكرت الصحيفة أن قيمة تعاقد أي نادي مع كاي خلال فترة الانتقالات الشتوية قد تصل إلى 100 مليون يورو.

مشاركات كاي هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن

وقد شارك كاي هافيرتز في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كروس كرة القدم ريال مدريد الللية الدوري الإسباني إسبانيا

أخبار تهمك

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 4 ساعات

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعة

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

12:27 ص

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status