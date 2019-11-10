كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف صفقة قوية من غريمه التقليدي نادي برشلونة بالاستعانة بتوني كروس لاعب وسط الفريق.





ريال مدريد يستهدف ضم هافيرتز





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





الاستعانة بتوني كروس





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيستعين بتوني كروس لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي نظرا لأنه ألماني مثله ومن الممكن أن يقنعه بالانضمام إلى النادي.





الأندية التي ترغب في ضم كاي هافيرتز





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كاي هافيرتز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي برشلونة ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.





قيمة التعاقد مع كاي هافيرتز





كما ذكرت الصحيفة أن قيمة تعاقد أي نادي مع كاي خلال فترة الانتقالات الشتوية قد تصل إلى 100 مليون يورو.





مشاركات كاي هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن





وقد شارك كاي هافيرتز في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.