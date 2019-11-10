عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على استعداده ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير المقبل لفريق الأهلي المصري ، وأن الأمر يتوقف على مجلس ادارة النادي الأهلي.



