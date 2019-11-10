بعد إطاحة أمير قطر به.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى "العذبة": "متسوعوش التسريب"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إطاحة أمير قطر تميم بن حمد بالكاتب عبد الله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب، من رئاسة مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، قائلا: "عبدالله الجزمة أخد بالجزمة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العذبة طرد بسبب فضيحة أخلاقية، مضيفا: "عبدالله الجزمة سايق على يتيم المجد أمة لا إله إلا الله عشان يرجعه، أصل معندهمش ناس كتير تمسك جرائد، وعيب لو بعتنا لواحد فرنساوي يمسك جريدة قطرية".



وأضاف أن هناك تسريب غير أخلاقي للعذبة، ولكنه لن يذيعه، متابعا ساخرا: "أنا لا أنصح أن حد يروح على اليوتيوب، ويبحث عن التسريب، محبش كده.. محدش يسمع التسريب الأخلاقي بتاع عبدالله العذبة الموجود على اليوتيوب.. تكتب عبدالله العذبة تسمعه، محبش تعمل كده.. أحبوش".

