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تعرف على أسئلة الجمهور لخالد منيب وإجاباته عليها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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وجه الفنان خالد منيب رسالة لجمهوره قال لهم خلالها "اسالوني اللي انتم عايزينه" عبر خاصية أستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الأسئلة كالآتي..

مش ناوي تعمل أغنية تانية؟
إن شاء الله في أغاني كتيرة جاية.

ليش ما بتعمل حفلة بالرياض؟
ده شئ يشرفني، ويسعدني اني اعمل حفلة في الرياض، وأقابل جمهور المملكة العربية السعودية الشقيق، الرائع الغالي.

ممكن نشوفك في فيلم مع تامر حسني؟
ده يبقا شرف كبير ليا.

ليه لابس نص كم؟
رد عليه "منيب" مازحا كنت نازل مستعجل.

نفسي تيجي المنصورة
وانا والله، وجاهز يلا بينا.

هتفتح لايف بكرا، نفسي نشوفك في لايف انا بتبعك من أمريكا؟
حاضر من عنيا.

؟Any Upcoming Concert
Very soon.

مفيش حاجة جديدة؟
إن شاء الله، شغال عليها والله.

When is your next concert?
Stay Tuned.

تعالى على سوريا
إن شاء الله، انا اتمنى والله، ويشرفني جداً اني ازور جمهور الشام الحبيب كله.

هل في أغاني جاية في السكة؟
وقريب جداً إن شاء الله.

ناوي تعمل حفلة في الشرقية امتى؟
ده انا أتمنى، ويشرفني.

عيد ميلادك امتى ؟
5 إبريل.

جبت كام في الثانوية العامة؟
93%

مفيش أغنية جديدة كدة نفس شكل "ناويلي على إيه"؟
إن شاء الله فيه أجمد كمان.

Da account khaled mounib wla account el fans?
رد عليه "منيب" بطريقة الفنان محي إسماعيل قائلاً: الأكونت الرسمي بتاعي، ها إيه تاني.

مفيش حفلة في جامعة عين شمس قريبًا؟
يلا بينا انا جاهز، هنكسر الدنيا.

أنا نفسي أحضرلك حفلة قوي، بس متكونش في جامعة تكون في مكان للحفلات زي كايرو فيستيفال كدة يعني 
رد "منيب" قائلاً: وانا جاهز وتحت امركم، هنغني ونحتفل ونكسر الدنيا، وكدة يعني.

مش لاقية حاجة أقولها، بس مسا مسا
رد "منيب" أحلى مسا على أحلى ناس. 

مين في الحياة دي متولدش برئ؟
مبنختلفش عن الملائكة في شئ. 

مش ناوي تيجي جامعة القاهرة قريباً؟
يلا بينا، وانا معاكم.

عندك كام سنة، وساكن فين، وبتدرس ايه وفي سنة كام؟
رد "منيب" مازحاً خد الساعة بالمرة يا وائل، حبيبي بهزر معاك طبعاً.

انت مغرور كدة زي الفنانين، ولا انسان طبيعي؟
رد "منيب" قائلاً: مغرور جداً.

مش سؤال، بس انت الحسنة الوحيدة اللي في 2019 ؟
شرف كبير ليا الجملة دي.

أغنيتك الجديدة هيكون اسمها ايه؟
تكتكتلوا.

مش ناوي تنزل وتعمل حفلة في إسكندرية؟
جهزوا نفسكم.

أعمال خالد منيب
قدم "منيب" العديد من الأغاني الخاصة به منها مفيش كلام يتقال، التقل مزاج، عارفة نفسها، ناويلي على إيه.

أغنية "ناويلي على إيه" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع طارق توكل.


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الكلمات المفتاحية

مطرب فنان خالد منيب السعودية

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