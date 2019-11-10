تعرف على أسئلة الجمهور لخالد منيب وإجاباته عليها





مش ناوي تعمل أغنية تانية؟

ليش ما بتعمل حفلة بالرياض؟

ممكن نشوفك في فيلم مع تامر حسني؟



ليه لابس نص كم؟



نفسي تيجي المنصورة



هتفتح لايف بكرا، نفسي نشوفك في لايف انا بتبعك من أمريكا؟



؟Any Upcoming Concert



مفيش حاجة جديدة؟



When is your next concert?



تعالى على سوريا



هل في أغاني جاية في السكة؟



ناوي تعمل حفلة في الشرقية امتى؟



عيد ميلادك امتى ؟



جبت كام في الثانوية العامة؟



مفيش أغنية جديدة كدة نفس شكل "ناويلي على إيه"؟

Da account khaled mounib wla account el fans?



مفيش حفلة في جامعة عين شمس قريبًا؟



أنا نفسي أحضرلك حفلة قوي، بس متكونش في جامعة تكون في مكان للحفلات زي كايرو فيستيفال كدة يعني

رد "منيب" قائلاً: وانا جاهز وتحت امركم، هنغني ونحتفل ونكسر الدنيا، وكدة يعني.



مش لاقية حاجة أقولها، بس مسا مسا

رد "منيب" أحلى مسا على أحلى ناس.



مين في الحياة دي متولدش برئ؟

مبنختلفش عن الملائكة في شئ.



مش ناوي تيجي جامعة القاهرة قريباً؟

يلا بينا، وانا معاكم.



عندك كام سنة، وساكن فين، وبتدرس ايه وفي سنة كام؟

رد "منيب" مازحاً خد الساعة بالمرة يا وائل، حبيبي بهزر معاك طبعاً.



انت مغرور كدة زي الفنانين، ولا انسان طبيعي؟

رد "منيب" قائلاً: مغرور جداً.



مش سؤال، بس انت الحسنة الوحيدة اللي في 2019 ؟

شرف كبير ليا الجملة دي.



أغنيتك الجديدة هيكون اسمها ايه؟

تكتكتلوا.



مش ناوي تنزل وتعمل حفلة في إسكندرية؟

جهزوا نفسكم.



أعمال خالد منيب

قدم "منيب" العديد من الأغاني الخاصة به منها مفيش كلام يتقال، التقل مزاج، عارفة نفسها، ناويلي على إيه.



أغنية "ناويلي على إيه" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع طارق توكل.









وجه الفنان خالد منيب رسالة لجمهوره قال لهم خلالها "اسالوني اللي انتم عايزينه" عبر خاصية أستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكانت الأسئلة كالآتي..إن شاء الله في أغاني كتيرة جاية.ده شئ يشرفني، ويسعدني اني اعمل حفلة في الرياض، وأقابل جمهور المملكة العربية السعودية الشقيق، الرائع الغالي.ده يبقا شرف كبير ليا.رد عليه "منيب" مازحا كنت نازل مستعجل.وانا والله، وجاهز يلا بينا.حاضر من عنيا.Very soon.إن شاء الله، شغال عليها والله.Stay Tuned.إن شاء الله، انا اتمنى والله، ويشرفني جداً اني ازور جمهور الشام الحبيب كله.وقريب جداً إن شاء الله.ده انا أتمنى، ويشرفني.5 إبريل.93%إن شاء الله فيه أجمد كمان.رد عليه "منيب" بطريقة الفنان محي إسماعيل قائلاً: الأكونت الرسمي بتاعي، ها إيه تاني.يلا بينا انا جاهز، هنكسر الدنيا.