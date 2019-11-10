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أصيب بكسر بالقدم.. أمين شرطة يتعرض للخطر لإنقاذ قطة بالشرقية "فيديو"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
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حريق
حريق
كساب احمد
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قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن هناك أمين شرطة أصيب بكسر في القدم أثناء محالته إنقاذ قطة، من وسط الحجارة بمحافظة الشرقية، معقبة: "القطة قعدت تعيط، وكانت هتموت، فقام أحد المواطن بتقديم بلاع للشرطة المدنية".

وتابعت "الحصري"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن البلاغ المقدم للشرطة، نص على أن هناك قطة عالقة وسط الحجارة في جدار منزل أثناء هدمه، في مدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى المكان، وأثناء قيام أمين الشرطة بإنقاذ القطة أصيب بكسر في القدم، لكنه تمكن من انقاذ القطة.

ولفتت إلى أن أمين الشرطة الآن أفضل كثير، معقبة: "بقول لأمين الشرطة شكرًا، لأنه قام بعمل إنساني كبير جدًا، مكناش بنشوفه إلا في بلاد بره".
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