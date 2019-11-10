’’كورة أون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كول كورة I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول MO S

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الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:53 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت YALAA SHOOT ، في اطار منافسات الجولة الثانية عشر لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز ، على ملعب الأنفيلد.

شدد روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول على الأهمية الكبيرة للمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووصفها بأنها تعادل ست نقاط، نظرا لدورها في تحديد ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول، وقد تجدد الصراع بينهما في القمة خلال الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الدوري، جدول المسابقة برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط أمام مانشستر سيتي.

ويرى فيرمينو أن ليفربول عليه تقديم أفضل ما لديه في المباراة من أجل الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة، والمتمثل في توسيع الفارق أمام مانشستر سيتي إلى تسع نقاط.

وقال فيرمينو في تصريحات نشرها موقع نادي ليفربول يوم السبت "إنها مباراة مهمة، مثل باقي المباريات. لكن ما يجعلها مباراة من نوع خاص هو كونها بين فريقين يتصارعان على قمة الجدول".

وأضاف "إنها مباراة يجب علينا التحلي بالحذر خلالها، حيث نخوضها أمام فريق كبير نعرفه جيدا وهو يعرفنا جيدا أيضا. علينا التحلي بالحذر والتركيز في المباراة كي نقدم أداء جيدا ونحقق الفوز".

وتابع "علينا ألا نمنح المنافس العديد من الفرص. بالطبع هي مباراة تعادل ست نقاط، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا: من دفاع قوي وعرض كروي جيد".
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