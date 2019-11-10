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شاهد.. أول ظهور لمحمد رمضان بعد مشاركته في عزاء هيثم أحمد زكي (صورة)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
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نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق على الصورة: قائلًا: "هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد ذكي (رحمة الله عليه) كان لابد ان أشكر  نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي ،علي وقوفه دائماً في الصفوف الأولي في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابته "نقابة المهن التمثيلية"، شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون".

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي 
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا فى صباح الخميس ٧ نوفمبر، عن عمر يناهز ٣٥ عاما، وهو العمر الذي توقفت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد.

وتوفي هيثم أحمد زكي نتيجة تعرضه لهبوط فى الدورة الدموية ،بحسب التشخيص المبدئي، كما أصدرت نيابة أول وثان الشيخ زايد تقريرًا عن الوفاة وأن حالة الوفاة طبيعية.

آخر أعمال محمد رمضان
كما يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل " زلزال " ،والذي شارك به ضمن السباق الرمضاني الماضي ،وتدور أحداثه فى فترة زلزال ١٩٩٢ ،والمسلسل من بطولة " محمد رمضان ،ماجد المصري ،حلا شيحة ،أحمد صيام ،مني عبد الغني ،هنادي مهني،حسام داغر ، وآخر فيديو كليب له كان بعنوان " هما عايزينها فوضي " الذي طرحه عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، تضامنا مع استقرار البلد .

شاهد.. أول ظهور لمحمد رمضان بعد مشاركته في عزاء هيثم أحمد زكي (صورة)
شاهد.. أول ظهور لمحمد رمضان بعد مشاركته في عزاء هيثم أحمد زكي (صورة)
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