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"الأوقاف" تعلق على "فرض 3 جنيهات ضريبة على دخول المساجد"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان بشأن فرض الدولة المصرية 3 جنيهات على المصليين عند الدخول إلى المساجد.

وقال "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه شيء يثير الضحك، ولكن كم من أمور مضحكة مبكية، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، فمصر مساجدها عامرة، وهذا الكلام غرضه التشويش على مصر.

وأضاف أن عدد المساجد التي افتتحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنة الواحدة تعادل ما تم تنفيذه في 5 سنوات قبل 2011، معلقا: "لا نلاحق على افتتاح المساجد، ولا يمر جمعة إلا ووزير الأوقاف يفتتح مسجد"، مؤكدا أن كل ما يتردد ما هو إلا افتراء، لم نعرفه إلا من التيارات التي كانت تضع صناديق في المساجد لجمع التبرعات.
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