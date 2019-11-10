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"الباز" يكشف عن خطة الإخوان الممنهجة لنشر الفوضى عبر "الجوكر" (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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الجوكر المصري
الجوكر المصري
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إنه كشف الأسبوع الماضي، عن شخصية الجوكر المصري الذي يدعو لإعداد ثورة في مصر، لافتَا إلى أن هذا الشخص يدعى تامر كمال، ومشهور باسم عطوة كنانة، وله علاقة مباشرة بالإخوان وتركيا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن البعض قام بإعداد هشتاج تحت أسم الجوكر المصري يمثلني، معقبًا: "يمثلكوا إيه يا شوية مخربين، الدولة مستقرة، والبعض يكون عصابات لإثارة الفوضى في البلد".

ولفت إلى أن البعض يتحدث عن اعداد ثورة سلمية، والتواجد في الشوارع والمحافظات، معقبًا: "من يتحدث بذلك يُنصاب البلد العداء".

وأضاف:"الإخوان تعيش الآن زمن الكبارية، كل شوية رقاصة منهم تطلع تعمل نمرة وتنزل، محمد ناصر ومعتز مطر عبارة عن رقصتان درجة تالة، وبعد فشلهما، قام الإخوان بإعداد رقاصة أخرى تدعى محمد علي، وبعد فشله، قاموا بإعداد شخصية الجوكر المصري".
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