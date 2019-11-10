Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سيد زيزو يكشف أسباب تراجع مستواه أمام ليبيريا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
السيد علي
Advertisements
علق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول، على مستواه أثناء ودية منتخب مصر وليبيريا الماضية.

وأكد زيزو أنه يعلم كم الفرص التي أهدرها خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيريا الودية، التي انتهت بفوز الفريق القومي بهدف دون رد أمام ليبيريا.

وصرح أحمد سيد عبر فضائية "أون سبورت": "نعلم أننا أضعنا فرصا كثيرة في المباراة الماضية بين مصر وليبيريا ولكن هذا ليس نهاية المطاف، إنها مجرد مباراة مضت، ونفكر في القادم".

وواصل زيزو: " باذن شاء الله سنعمل على التطور في هذا الأمر، وأنا أحد اللاعبين الذين أضاعوا فرصا كثيرة كان ممكن أن أحرز من خلالها هدفا أو اثنين، علي أق تقدير، لكن هذا ما حدث في النهاية".

وأنهي لاعب الزمالك حديثه: "أنا حزين جدًا بعد إضاعة كل تلك الفرص التي إتيحت لي وللفريق بالطبع هو أمر سئ لي، وإجتمع بي الكابتن حسام البدري وتحدث معي عن هذا الأمر، وأنا سأتدرب جيدًا وسأطور من نفسي الفترة المُقبلة، وأعد الجميع أـن هذا لن يستمر كثيراً والقادم افضل لنا بإذن الله ولمنتخب مصر".

يذكر أن منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري قد تغلب على منافسه ليبيريا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهم مساء الخميس الماضي، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مباراتي كينيا وجزر القمر كرة القدم دوري المصري حسام البدري المنتخب الوطني اللية أحمد سيد زيزو

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعة

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 8 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم 7/11/2019 والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيريا

HD رابط TIME sPORT مشاهدة مباراة مصر وليبريا بث مباشر kora online كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وليبريا tab3live الأسطورة

onlinE اون سبورت HD مشاهدة مباراة مصر وليبريا بث مباشر الان مباراة مصر ضد ليبريا يلا شوت الجديد تابع مباراة مصر onsport

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLA EGYPT كورة لايف I7SRY اونلاين ON LIVE ماتش مصر NOW

رابط يلا kora شوت مشاهدة مباراة مصر وليبريا بث مباشر kora online اونلاين اتش دي رابط مباراة egypt شاهد اهداف مصر الان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

12:27 ص

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status