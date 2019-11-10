"تستعجلين دفني".. والد أنغام يثير الجدل حول علاقتهما!





علاقته بأنغام



والد أنغام يعلن عن وفاته والسبب!



خلافات انغام ووالداها تثير الجدل من جديد







عاد الموسيقار محمد على سليمان، والد النجمة أنغام ليثير الجدل مجددًا حول علاقته بابنته، وذلك بعد حل الخلافات التي دامت بينهم لعدة سنوات.ونشر سليمان، منشور عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "اكتشفت إننى لست وحدى أعلم أنك تستعجلين (دفنى)، بل كل الناس الطيبين، أفوض أمرى إلى الله".ومما جعل الكثير يتأكد بأن علاقة أنغام والداها تدهورت بعد صالحهم الذي لم يستمر طويلاً، حيث قام محمد على سليمان، مساء أمس منشور أخر يطلب الجميع بأن يوساه أبنائه في وفاته.وكتب "سليمان" في أولى منشوراته التي أعلن من خلالها وفاته قائلًا: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني البقاء لله والحمد لله".وجدر الإشارة إلى بأن عادت الخلافات بين انغام ووالداها بعدما رفضت أن تؤدي أي أغنية من ألحان والدها في حفلها الأخير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، خاصًة أن البعض طالبها بغناء "الركن الهادي البعيد" أكثر من مرّة، ولكنها تجاهلت الأمر، إضافة إلى أن أنغام لم تقدّم أي أغنية من ألحان والدها.