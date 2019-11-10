فرض 3 جنيهات ضريبة على دخول المسجد؟ عمرو أديب يعلق ساخرا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تردده قنوات الإخوان، بأن الإدارة المصرية فرضت 3 جنيهات ضريبة عند الدخول إلى المسجد، قائلا: "خبر يدعو للضحك، يخلي الواحد يقع على قفاه من الضحك".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا من مزاعم الإخوان، "بس هما مقالوش لينا آلية التنفيذ، هل سيكون في واحد واقف على باب الجامع، لو حد صلى الخمس الصلوات في الجامع هل هيدفع 15 جنيه.. طب هل هيكون في كارنية لدخول المساجد".



وتابع الإعلامي عمرو أديب، "بيجننوا الناس، ويقولولك السيسي بيكره الجوامع، وعايز يقلل إقبال المصريين على الجامع"، لافتا إلى أن قنوات الإخوان وأتباعهم يرددون تلك الأكاذيب الىن، ويضعون الخبر على شريط الأخبار بقنواتهم.

