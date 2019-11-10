تعليق قوي لأستاذ طب نفسي على وفاة هيثم أحمد زكي





وأوضح أن هناك دراسة تقول أن الشخص الذي يعيش أكثر من 4 سنوات بمفرده تصبح الوفاة المبكرة لديه تزيد عن 30%، كما تزيد نسب الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية بنسبة 29% بالإضافة إلى اضطراب جهاز المناعة ويكون لديه قابلية للالتهابات في الجسم واضطراب القولون العصبي والسرطان.



وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هيثم أحمد زكي تأثر من وفاة جدته في طفولته خاصة هي من ترعاه مع انشغال الأب أحمد زكي، والأم بالفن والمرض، لافتًا إلى أن والديه توفيا بمرض خطير، ما سبب ذكريات مؤلمة لدى هيثم مع الوحدة التي كان يعيشها، وأثر ذلك فيه تأثيرا بالغا.



وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: "شاهدت هيثم في أحد الحوارات وكان يتحدث ورغم ابتسامته إلا أنه كان يشعر بألم شديد"، معلقًا: "كان وحيد وسط الزحام.. ولم يشعر به أحد".



ونوه بأن أحمد زكي كان يشعر بالوحدة رغم شهرته وكان يذهب للفنادق ليتحدث مع أشخاص آخرين، متابعًا: "مرض أحمد زكي كان وراءه الوحدة أيضًا".



قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الوحدة قاتلة وهذه ليست كلمة مجازية ولكنها علمية.