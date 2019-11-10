كنيسة العذراء للكاثوليك بإمبابة تنظم لقاء لطلاب ثانوي لكنائس المنطقة الشمالية لايبارشية الجيزة.

نظّم الأب أبرام مرجان، راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور في إمبابة، أمس السبت، لقاء لطلاب وخدّام مرحلة ثانوي لكنائس المنطقة الشمالية لإيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك، وكنيسة السيدة العذراء سلطانة السّلام أوسيم.



وكان لقاء تكويني ترفيهي لمعايشة شباب هذه المرحلة في دير الآباء الفرنشيسكان بالعمرانية.



وبدأ اللقاء بالقدّاس الإلهيّ ولقاءات تكوينيّة وثقافية حول شعار اليوم عن "المسيح يحيا"



وألقى نيافة الأنبا توماس، مطران إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك، كلمة للشباب شدد خلالها على أهمية العيش والانطلاقة في هذه المرحلة وتدريب ذواتهم على تحمّل المسئولية ليكونوا سبب بركة لأسرهم ولكنيستهم.