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عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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حامد محمود
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه كان من المقرر أن يجري لقاءًا تلفزيونيا مع الراحل هيثم أحمد زكي، قبل وفاته، مضيفًأ: "الراحل فجأة مجاش مع إننا كنا مجهزين الحلقة".
ولفت خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" إلى أن هيثم أحمد زكي، أطلعه عن سبب اعتذاره، لافتُا إلى أن الراحل كانت قد داهمته ما أسماها بحالة أحزان مفاجئة.
وأشار الإبراشي، إلى أن الوضع الأسري الذي كان يمر به حيث كان الراحل يعاني من الوحدة وفقدان أفراد عائلته واحدًا تلو الآخر.
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