Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة علي سيلتا فيجو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
Advertisements
حقق برشلونة فوز كبير علي نظيره سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، برباعيه مقابل هدف في لقاء أقيم علي ملعب كامب نو.

برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعيه

حقق برشلونة فوز كبير علي نظيره سيلتا فيجو برباعيه مقابل هدف وشهد اللقاء تألق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة، وسجل النجم الأرجنتيني ثلاث أهداف "هاتريك" جاء الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ثم سجل ميسي هدفين من ركلات حرة في الدقائق 45 و48 وقبل نهاية اللقاء سجل سيرجيو بوسكيتش هدف البارسا الرابع في الدقيقة 85، وسكل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا.

ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة علي سيلتا فيجو برباعيه مقابل هدف

برشلونة 25 نقطة
ريال مدريد 25 نقطة
ريال سوسيداد 23 نقطة
أتليتكو مدريد 21 نقطة
إشبيليه 21 نقطة
غرناطة 20 نقطة
فالنسيا 20 نقطة
خيتافي 19 نقطة
فياريال 18 نقطة
أوساسونا 18 نقطة
أتليتك بيلباو 17 نقطة
ليفانتى 17 نقطة
بلد الوليد 17 نقطة
الافيس 15 نقطة
إيبار 15 نقطة
ريال بيتيس 13 نقطة
مايوركا 11 نقطة
سيلتا فيجو 9 نقاط
إسبانيول 8 نقاط
ليجانيس 6 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لرشلونة كرة القدم ريال مدريد دوري الأوربي ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ضد سلافيا براج برشلونة اليلة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

12:27 ص

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status