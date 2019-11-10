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البابا ثيودروس الثاني يترأس احتفالات ذكرى نياحة القديس نكتاريوس العجائبي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
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البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
حازم رفعت
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ترأس صاحب البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الأسكندرية وسائر إفريقيا، أمس الجمعة، صلاة الغرب، في كنيسة القديس نكتاريوس بالمقر البطريركي بالقاهرة، وذلك احتفالًا بتذكار نياحة (رحيل)، القديس نكتاريوس العجائبي.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن القديس نكتاريوس العجائبي، هو أسقف المدن الخمس يرى السيد المسيح دائمًا أمامه أثناء الصلاة، وكثيرًا ما كان يقص على والدة الإله جميع مشاكله بالتفصيل، ويصلي من اجل العالم أجمع ويتوسل إلى أم الإله من اجل الرهبنة الأرثوذكسية لتنمو وتزدهر.

وأضاف مطران طنطا، عبر الصفحة الرسمية على " فيس بوك"، أن القديس نكتاريوس العجائبي قد قال في رسالته، "إيتها الأرثوذكسية، تعصف بكِ آلاف الأرياح، وتحاربك آلاف القوات المظلمة وتثور، تريد اقتلاعك من العالم وتكافح لانتزاعك من قلوب الناس، أرادوا أن يجعلوا منك أملًا مفقودًا، متحفًا وماضيًا مأساويًا وتاريخًا مرّ عليه الزمن وانتهى. إلا أن الله القدير، الثالوث القدوس المحسن الكليّ الوداعة والحكمة، هو الذي يسيطر على هذه الفوضى، ويرميك في زاوية أبعد ما يمكن عن التوقع ويغطّيك كوردة تحت صخرة إنه يحافظ عليك في نفوس أبسط الناس، الذين ليس لهم أية سلطة أو معرفة دنيوية. وها أنتِ باقية حتى اليوم. ها أنت لا تزالين حيّة موجودة تغذّين الأجيال الناشئة، وتفلحين كل بقعة جيدة من الأرض، وتوزعين قوة وحياة وسماءً ونورًا وتفتحين للناس أبواب الأبدية".
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الكلمات المفتاحية

بطريركية الإسكندرية القديس نكتاريوس العجائبي الرهبنة الأرثوذكسية البابا ثيودروس الثاني

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