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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
علاء خليف
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 / 11 / 2019، علي ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.


يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 11 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي (حامل اللقب) المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل 34 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم الأحد 10 – 11:

تنطلق أحداث القمة النارية بين مانشستر سيتي وليفربول (محمد صلاح) ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر لعام 2019 على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي (جرينتش).


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم الأحد 9 / 11 / 2019، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي ومعظم الدوريات العالمية والبطولات الكروية والأحداث الرياضية الكبري، وستكون مباراة ليفربول ضد السيتي متاحة عبر قناة bein sports hd 2، كما ستنقل المباراة عبر قناة bein sports hd 11 باللغة الإنجليزية، وستذاع المباراة ايضًا عبر قنوات diema sport 2 hd، digi sport 1 hdK ، canal +sport france hd، rmc sport 1، وستكون المباراة متاحة عبر روابط البث المباشر على موقعنا .


محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد:

تأكد جاهزية الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في مباراته ضد مانشستر سيتي ، حيث خضع اللاعب لاختبار طبي خلال الأيام الماضية أكد تعافيه تمامًا من الإصابة التي عاني منها بالكاحل، كما شارك "مو" في مباراة الليفر ضد جينك البلجيكي الماضية في دوري أبطال أوروبا كاملة وظهر بمستوي طيب بدنيًا وفنيًا، وبات قادرًا على التواجد ضمن التشكيلة الاساسية للريدز أمام السيتي في لقاء اليوم
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