موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 / 11 / 2019، علي ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.







يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 11 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي (حامل اللقب) المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل 34 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم الأحد 10 – 11:



تنطلق أحداث القمة النارية بين مانشستر سيتي وليفربول (محمد صلاح) ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر لعام 2019 على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي (جرينتش).





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم:



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