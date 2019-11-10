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موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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برشلونة
برشلونة
علاء خليف
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حقق فريق برشلونة الاسباني فوزًا كاسحًا على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 9 – 11 – 2019، على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

جاءت أهداف فريق برشلونة في مباراة اليوم ضد سلتا فيجو عن طريق كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي "هاتريك"، وسيرجيو بوسكيتس "هدف" في الدقائق 23، 45، 48، 85، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق اللاعب لوكاس أولازا بالدقيقة 42 من زمن اللقاء، ليضيف النادي الكتالوني 3 نقاط جديدة لرصيده في ترتيب الدوري الاسباني.

برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني:

واعتلي نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بعد فوزه على سيلتا فيجو اليوم، ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي حقق فوزًا عريضًا ضد إيبار برباعية نظيفة، بينما يأتي فريق ريال سوسيداد بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بالتساوي مع إشبيلية.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ليجانيس في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الاسباني، وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، علي ملعب "بوتاركي البلدي"، معقل فريق ليجانيس.

ويخوض الفريق الكتالوني مباراة ودية ضد فريق كارتاخينا أحد أندية دوري الدرجة الثانية الاسباني يوم 13 نوفمبر المقبل..

موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا:

أما بالنسبة لمباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه فريق بوروسيا دورتموند بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل سلافيا براج الترتيب برصيد نقطتين.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة اليوم الليجا الإسبانية الدوري الإسباني

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