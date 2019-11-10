الوسواس القهري.. هل له علاقة برحيل "طالبة الصيدلة"؟ أستاذ طب نفسي يجيب

أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، المقصود بمرض الوسواس القهري، خاصة بعد أن تردد أن الطالبة شهد أحمد والمعروفة إعلاميا بـ "طالبة الصيدلة" كانت مصابة به، وقد يكون سببا في انتحارها.



وأشار "المهدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوسواس القهري مرض نفسي، قد يأتي في صورة وساوس، أو أفكار مُحلة، أو تخيلات، أو يقدم شخص على فعل شيىء ما، وهو غير مقتنع به، ولكنه يقدم على فعلها.



وأوضح أستاذ الطب النفسي، أنه في حال عدم علاج الوسواس القهري يتعامل معه البعض على أنه "وسوسة شيطان"، منوها إلى أن هناك بعض الوساوس الدينية تأتي في صورة سب الذات الإلهية، وهو ما يصيب المريض بالشعور بالذنب، ويدخل المريض في حالة اكتئاب، وقد يتجه لإنهاء حياته والانتحار.

