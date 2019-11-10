بعد رباعية سيلتا فيجو.. ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





مسجلوا أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو





وسجل أهداف برشلونة الأربعة كل من ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة أهداف من كرات ثابتة بينما سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع، فيما سجل هدف سيلتا فيجو الوحيد لوكاس أولازا.





ميسي يصل لرقم تاريخي





وحقق ليو ميسي رقم قياسي جديد اليوم حيث وصل إلى "الهاتريك" الرابع والثلاثين له في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ميسي يعادل رقم رونالدو في الليجا





وقد تمكن ميسي من أن يعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد السابق ونادي يوفنتوس الحالي في بطولة الدوري الإسباني.





وعادل ميسي رقم رونالدو بتسجيله الهاتريك رقم 34 له ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم





و شارك ليونيل ميسي في 16 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد برشلونة إلى 25 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



