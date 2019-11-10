أرقام مثيرة في حصاد الجولة الأولى من أمم إفريقيا تحت 23 عام



وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.



- في المجموعة الأولى حقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد سجله مصطفى محمد على مالي في افتتاحية البطولة، ثم تعادل منتخبا غانا والكاميرون إيجابيا بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس على ستاد القاهرة، سجل للبلاك ستارز حبيب محمد بينما سجل للأسود فرانك إيفينا.



- وفي المجموعة الثانية، فاز كوت ديفوار الأولمبي على نيجيريا بهدف دون رد سجله سيلاس جناكا، بينما انتهي لقاء زامبيا وجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي في المباراتين اللتين أقيمتا على ملعب السلام.



- وشهدت مباراة الأفيال والنسور الخضراء أول حالة طرد تحصل عليها لاعب نيجيريا أوليسا نداه.



- كما شهدت الجولة الأولي ظهور أول سيدة محكمة لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وهي الرواندية ساليما موكانسانجا كحكم ساحة بجانب المغربية فتيحة جيرمومي كحكم مساعد.



- وشهدت الجولة الأولى 4 أهداف فقط، هدف لمصر وآخر لكوت ديفوار وهدف لغانا وآخر للكاميرون.



- شهدت الجولة هدف واحد فقط من ضربة حرة مباشرة سجله لاعب الكاميرون فرانك إيفينا وآخر من ضربة جزاء سجله سيلاس جناكا.



- فاز مصطفي محمد برجل مباراة مصر ومالي، كما فاز كاموهيلو ماهالاتي برجل مباراة جنوب إفريقيا أمام زامبيا، وكوفي إدجارد أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ونيجيريا، وإيفانز منساه أفضل لاعب في مباراة غانا والكاميرون.



- وشهدت مباراة مصر ومالي أول إصابة خطيرة في البطولة تعرض لها لاعب الفراعنة ناصر ماهر بخلع في الكتف.



انتهت الجولة الأولى من مباريات المجموعتين الأولي والثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بإقامة 4 مباريات يومي الجمعة والسبت على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.