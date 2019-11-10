قائمة هدافو الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة عشر

انتهى اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم. حافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 25 نقطة من 12 مباراة فاز في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 3 مباريات.





جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقاط، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.





بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات. تمكن كريم بنزيما نجم ريال مدريد من خطف صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف. ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .





1 - كريم بنزيما(ريال مدريد - 9 أهداف)

2 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)

3 - ليونيل ميسي (برشلونة - 8 أهداف)

4 - لورين مورون (ريال بيتيس - 7 أهداف)

5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 7 أهداف)

6 - لويس سواريز (برشلونة - 6 أهداف)

7 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)

8 - انخل رودريجيز (خيتافي - 5 أهداف)

9 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 5 أهداف)

10 - ويليان خوسي (ريال سوسيداد - 5 أهداف)

11 - توكو إكامبي (فياريال - 5 أهداف)



