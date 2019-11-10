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قائمة هدافو الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة عشر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
ريهام عبد المحسن
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انتهى اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لهذا الموسم. حافظ برشلونة على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 25 نقطة من 12 مباراة فاز في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في 3 مباريات.

 جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقاط، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.

 بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات. تمكن كريم بنزيما نجم ريال مدريد من خطف صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف. ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .

1 - كريم بنزيما(ريال مدريد - 9 أهداف)
2 - جيرارد مورينو (فياريال - 8 أهداف)
3 - ليونيل ميسي (برشلونة - 8 أهداف)
4 - لورين مورون (ريال بيتيس - 7 أهداف)
5 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو الافيس - 7 أهداف)
6 - لويس سواريز (برشلونة - 6 أهداف)
7 - دانيال باريخو (فالنسيا - 6 أهداف)
8 - انخل رودريجيز (خيتافي - 5 أهداف)
9 - ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا - 5 أهداف)
10 - ويليان خوسي (ريال سوسيداد - 5 أهداف)
11 - توكو إكامبي (فياريال - 5 أهداف)

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الكلمات المفتاحية

ويست كريم بنزيما كرة القدم برشلونة اليوم الدوري الإسباني

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