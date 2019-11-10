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ميسي يقود برشلونة لفوز ساحق على سيلتا فيجو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
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برشلونة
برشلونة
حسن شحاتة
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حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أهداف المباراة عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، قبل أن يدرك لوكاس أولازا التعادل للضيوف في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وتقدم ليونيل ميسي من جديد للبلوجرانا بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من زمن المباراة، قبل أن يعزز تقدم الفريق التالوني بالهدف الثالث له وولفريقه "الهاتريك" في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

واختتم سيرجيو بوسكيتس أهداف البلوجرانا في المباراة، بإضافة الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 85 من زمن المباراة، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وفي إطار نفس الجولة، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق فوزًا ساحقًا على مضيفه إيبار بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، وتناوب على تسجيل رباعية الميرنجي كلا من كريم بنزيما "هدفين"، وسيرجيو راموس، وفالفيردي.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد، متأخرًا بفارق الأهداف عن الفريق الكتالوني المتصدر.

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