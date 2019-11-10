بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تقرير النهائي للطب الشرعي عن وفاة الطالبة شهد، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة الصيدلة" بعد أسبوع، مضيفا أنه يبدو أن هناك كاميرات صورت شهد وهى تتحرك، وهي معلومة غير مؤكدة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن والد شهد صرح بأن ابنته كانت تعاني من مرض نفسي، معلقا: "دي مسألة لا تعيبها، فالمرض النفسي ليس عيبا أو عورة"، منوها بأن التريند الذي أطلق على الواقعة قد أغُلق.



ولفت إلى أن هناك من كتبوا على تريند شهد باللغة الإنجليزية، معقبا: "هو اللي كاتب بالإنجليزي كاتب ليه بالإنجليزي.. هي الداخلية فيها قسم إنجليزي مثلا"، منوهًا بأنه يقصد بالتريندات إثارة مشاعر الناس، كاشفا عن أنه يتم تجربة عدد من التريندات الآن، وأنه اعتبارا من يوم 20 نوفمبر الجاري وحتى شهر يناير المقبل "في شغل من ده كتير".

