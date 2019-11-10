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الصحة: نظام التكليف الجديد يفيد المريض

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
داليا الحسين
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قالت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، إن نظام التكليف الجديد يفيد المريض من خلال تعامل طبيب مدرب معه بعكس النظام القديم، مشيرة إلى أن التطوير جاء نتيجة شكوى المواطنين في الوحدات الصحية أن الأطباء مازالوا خرجين، كما أن الأطباء نفسهم اشتكوا من عدم قدرتهم على التعامل مع المرضى دون تدريب.

وأضافت حلمي، خلال حوارها ببرنامج "المصري أفندي" المٌذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن نظام التكليف الجديد للأطباء يختصر من مسار الطبيب الوظيفي 3 سنوات، مشيرة إلى أن المريض سيستفيد بجودة الخدمة المقدمة من خلال طبيب متدرب ومتعلم.

وأوضحت أنه من خلال نظام التكليف الجديد، سيعمل الطبيب في تخصصه من أول يوم في التكليف، وسيلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة المصرية ليحصل التدريب المهني من أول يوم عمل في وزارة الصحة.
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