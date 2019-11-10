اسعار الذهب اليوم الأحد 10-9-2019 تسجل مفاجئة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي

حققت اسعار الذهب اليوم الأحد 910-11-2019، استقرار بمحلات الصاغة، بالتزامن مع احتفالات المصريون بالمولد النبوي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 :

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت9 -11-2019 ،نحو 570 جنيه لجرام عيار 18، و665 جنيه لجرام عيار 21، وبلغ عيار 24 نحو 760 جنيه للجرام.

اسعار الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 :

وسجلت اسعار الجنيه الذهب نحو 5320 في تعاملات اليوم السبت 9-11-2019.

اسعار الذهب العالمية :

سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس آب.