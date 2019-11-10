أستاذ كبد يفجر مفاجأة بشأن المنشطات والمكملات الغذائية

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالعهد القومي للكبد، إن مصر تعاني من فوضى استخدام المنشطات والمكملات الغذائية.



وأضاف "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت أن المكملات الغذائية والمنشطات أصبحت منتشرة في صالات الجيم سواء في القرى أو المحافظات أو العاصمة، معلقًا: "أصبحت بيزنس".



وأشار إلى أن أخذ المنشطات أو المكملات الغذائية يستلزم الخضوع لإجراءات طبية صارمة، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في اضطرابات عصبية ونفسية وارتفاع ضغط الدم وتضخم في القلب، بالإضافة إلى أورام في الكبد وأكياس دموية.



وطالب أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالعهد القومي للكبد بتجريم بيع المكملات الغذائية والمنشطات في صالات الجيم.

